انتهاء فعاليات معرض قناة السويس في باريس (صور)

انتهت منذ قليل، فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض «ملحمة قناة السويس» بمعهد العالم العربي في باريس، واستمر لمدة 3 ساعات من السابعة وحتى العاشرة مساءً.



وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» ووزيرة الثقافة الفرنسية ومدير معهد العالم العربي، ومن الجانب المصري وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومندوب عن وزير الخارجية سامح شكري، كما حضر السفير الفرنسي الحالي بمصر والسفير السابق، وأفراد من عائلة ملك مصر السابق فاروق، وكذلك حفيد ديليسبس، وعائلة شاه إيران، وعدد من الدبلوماسيين والمثقفين الفرنسين والعرب والأفارقة.



ويسرد المعرض قصة إنشاء قناة السويس منذ عهد الفراعنة وحتى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة ٦ أشهر.



وفتح المعرض أبوابه للجمهور في ٢٣ مارس، وتأجل الافتتاح الرسمي الذي كان مقررا في ٢٦ مارس بسبب انتخابات الرئاسة ليتم افتتاحه اليوم.