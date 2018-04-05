«المترو»: عودة حركة القطارات بالخط الثاني في الاتجاهين

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق سحب القطار المعطل، وعودة الحركة لطبيعتها بالخط الثاني في الاتجاهين.



وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، إن هناك عطلا بأحد قطارات الخط الثاني بسبب رباط الفرامل بين محطتي السادات والأوبرا في اتجاه المنيب.



أضاف عبدالهادي، لـ«الدستور»، أن القطارات تعمل من محطة شبرا الخيمة حتى السادات في الاتجاهين، ومن محطة السادات حتى جامعة القاهرة باتجاه واحد فقط، ومن جامعة القاهرة لمحطة المنيب بالاتجاهين.



وأكد المتحدث الرسمى باسم مترو الانفاق أنه على الفور تحركت فرق الطوارئ والصيانة بالخط الثانى لصيانة العطل وتصريف فرامل القطار لإخلاء السكة.

