لجنة عربية بالاتحاد البرلماني تدين مجازر الاحتلال

أدانت لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية للاتحاد البرلماني العربي الاحتلال الإسرائيلي والمجازر الأخيرة التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في إحياء "يوم الأرض"، وقرار الإدارة الأمريكية الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مع دعم الشعب الفلسطيني في صموده، مؤكدة أن القضية الفلسطينية قضية مركزية.



وأكدت اللجنة، في تقريرها وتوصياتها التي تلاها الدكتور عبدالهادي القصبي، عضو الاتحاد البرلماني العربي، دعمها للدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الوصاية التاريخية بصفتها راعية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.



شجبت اللجنة كل التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية الداخلية والاعتداء على أراضيها وسيادتها الوطنية، وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين، واحتلال الجزر الإماراتية، والتدخلات في باقي الدول العربية، وكذلك أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية مع التأكيد على حل القضايا الوطنية بواسطة أبناء الوطن وبشكل سلمي.



وأكدت اللجنة أهمية الأمن القومي العربي ومقاومة التدخلات الخارجية والتصدي للإرهاب بما يحقق السلام والأمن المنشود، ومعالجة الخلافات بين الدول العربية بشكل ودي وثنائي داخل منظومة الوطن العربي، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي في القضايا العربية والدولية لاسيما في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.



وجددت اللجنة التأكيد على أهمية دعم الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مع إدانة دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن وإطلاقها صواريخ باليستية في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ودعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية خطوط الملاحة البحرية خاصة في المناطق البحرية المحاذية لليمن.



وأشادت لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي وفد الشرعية اليمنية ممثلا وحيدا لليمن في الاتحاد، مع الإشادة بالإدانة الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي للميليشيات الحوثية الانقلابية وإطلاقهم للصواريخ الباليستية تجاه المدنيين في اليمن وخارجه.



وأدانت اللجنة كذلك الميليشيات الحوثية لقيامها بإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، مع تأييد السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وأراضيها، مشددة على أهمية تفعيل الدور الإيجابي للدبلوماسية البرلمانية بما يحقق المصلحة العربية أمنيا ويعززها تنمويا.



كما أشادت اللجنة بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان والكويت ومصر في حل الخلافات العربية اعتمادا على الحوار وبشكل سلمي، مع رفض محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل لإلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ودمجها في ملف المفوضية السامية للاجئين.