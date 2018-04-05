سحر نصر تبحث مع تونس إقامة مجلس استثماري مشترك

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، بحضور سفير مصر لدى تونس، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك الإسلامي للتنمية والذى يقام بالعاصمة التونسية.



وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر، وتفعيل التوصيات الخاصة باجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة بالتنسيق بين وكالتي الترويج للاستثمار في البلدين.



وناقش الجانبان إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين في البلدين.