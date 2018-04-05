الطاهر مكي: «أي إبداع هو وليد القلق»

قال الدكتور الطاهر أحمد مكي، الناقد الأدبى، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن ثقافة أي أمة هي من جانب صدى لواقعها تتأثر به ومن جانب آخر عامل في تطوير هذا الواقع، أي أنها تؤثر فيه، فإذا تناولنا الموقف العربي بعامة وجدنا تفاوتا في أشياء كثيرة، وهذا التفاوت ينعكس على حرية الإبداع وذيوعه، فما يصلح أن يقال في بلد لا يتاح له أن يبلغ القارئ العربي في بلد آخر، لسبب أو لغيره، وبعد التطور الذي انتهت إليه مصر فإن الوطن الأم الذي يمكن أن يحتوي كل الآراء لم يعد موجودا، وبالتالي فإن العوامل المفجرة لعبقرية الإنسان العربي قد تاهت في مجملها. إن أي إبداع عظيم هو وليد قلق عظيم.



وأضاف مكي، في حوار نشر عام 1982 في صحيفة البيان الكويتية أن هذا الأمر ليس تشاؤمًا في الحقيقة وغنمًا بل هو نظرة تقرير المواقع، لأنني لم أفقد الأمل ولن أفقده في أننا نتطور، لكنه تطور بطيء دون ما نؤمله ودون ما يتناسب مع تراثنا والدور الذي لعبناه في تطوير الحضارة الإنسانية.