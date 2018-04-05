محافظ الغربية يشارك في احتفالية «كلنا معاك» بفوز السيسي

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، يوم الخميس، حفل «كلنا معاك من أجل مصر» لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وتمَّ تكريم عدد من بذلوا جهدًا في تنظيم العملية الانتخابية لكي تخرج بالمظهر المشرف الذي يليق بالمصريين.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة للمهندس عمرو السعيد فهمي أمين عام الحملة، الذي أوضح أن الحملة نظمت أكثر من 8500 مؤتمر على مستوى المحافظة تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



خلال الحفل قدَّم النائب محمد مرعي رئيس المجموعة البرلمانية لنواب الغربية، الشكر لكل من بذل جهدًا في الانتخابات الرئاسية، كما قدَّم الشكر لمحافظ الغربية على عملة لتوحيد جميع مواطني الغربية كما هنأ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أهالي المحافظة في كلمته على حصولهم على المركز الأول في نسبة التصويت ما يعكس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن ويعبر عن الوعي السياسي لأبناء المحافظة.



كما قدم محافظ الغربية الشكر لعمال شركة غزل المحلة على مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات حيث أنهم اظهروا للعالم كله وطنية وانتماء المصريين، كما أشار محافظ الغربية في كلمته إلى وحدة المصريين خلف زعيمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية الشاملة.



كما قدم محافظ الغربية الشكر لكل من شارك في الانتخابات الرئاسية من جميع الفئات وذوى القدرات الخاصة والمرضى والشباب والشيوخ، كما قدم محافظ الغربية في كلمته التحية لكل أسر الشهداء على ما قدموه من نفيس وغالى للوطن.



وفى نهاية كلمته أكد محافظ الغربية على استمرار المحافظة في مسيرة البناء والتنمية فى كافة القطاعات حتى يعود النفع على جميع المواطنين، وفى نهاية الحفل قدم المهندس عمرو فهمي درع الحملة لمحافظ الغربية تقديرا لمجوداته في النهوض بالمحافظة.



كما قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتكريم عدد من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة وعدد من رجال الأعمال والمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية بشهادات تقدير.



حضر الحفل العميد إيهاب سويد مدير الأمن الوطني بالغربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب على مستوى محافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

