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الخميس 05/أبريل/2018 - 10:12 م

بريطانيا: نتعامل مع قضية عميل روسيا «سكريبال» وفقًا للأعراف الدولية

سكريبال
سكريبال
وائل خورشيد
dostor.org/2118722

قالت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، اليوم، إنَّ بلادها تتعامل مع قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا وفقا للالتزامات والأعراف الدولية.

وجاءت كلمة مندوبة بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث أزمة تميم سيرجي سكريبال بناءً على دعوى من روسيا.

ولفتت المندوبة البريطانية إلى مشاركة روسيا في التحقيق في حادثة سكريبال تجعله غير مستقل، مضيفة أن الجانب الروسي "يلعب بالقوانين والمؤسسات الدولية".

وعن الطلب الروسي لزيارة يوليا ابنة سيرجي سكريبال التي أفاقت من الغيبوبة، قالت المندوبة البريطانية: «حولنا الطلب الروسي بشأن زيارة يوليا سكريبال إليها وبانتظار موافقتها».

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