«أورام أسوان» يكرّم الأمهات المثاليات من المرضى والموظفات (صور)

نظم معهد الأورام بأسوان، اليوم، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من المرضى والعاملات، مع تكريم اللجان التي تتولى الإشراف على الأعمال بالمعهد.



وكرّم معهد الأورام 16 أما مثالية من المرضى، و16 من الموظفات من الأمهات المثاليات بالمعهد، كما تم تكريم لجنة تطوير القسم الداخلي، وتم تسليم الأمهات هدايا عينية والموظفات شهادات تقدير، وتكريم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ومدير أحد الفنادق وعميد كلية الإدارة والدراسات العليا بالأكاديمية العربية بتسليمهم درع المعهد.



حضر الاحتفالية الدكتور علي صبحي، مدير معهد الأورام، والشيخ محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والدكتور ياسر مدني، عميد كلية الإدارة والدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير الموارد البشرية بأحد الفنادق نائبًا عن مدير الفندق.