خالد بن سلمان: الحوثيون ينتهكون القوانين الدولية

هاجم الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى أمريكا، اليوم، الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي المدعومة من إيران على ناقلة نفط تجارية سعودية قبالة ميناء الحديدة اليمنى قبل يومين.



وقال الأمير بن سلمان في تدوينة على «تويتر» إن ما قامت به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق.