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اقتصاد
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:54 م

«الإسلامي للتنمية» يدعم مشروعات تحلية المياه في سيناء

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
حسن كامل
dostor.org/2118714

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

واتفق الجانبان على دعم عدد من مشروعات التنمية فى سيناء، خاصة مشروع لتحليه المياه والترتيبات لإنشاء مكتب إقليمي للبنك فى مصر الذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا، والتعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا والذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك.

وناقشا إجراءات استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك والمنتظر أن يخصص لها البنك 3 مليارات دولار أمريكي لثلاث سنوات (2018-2020)، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.

وأكدت الوزيرة أهمية أن تمثل الاستراتيجية الجديدة احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية والصحية، والاقتصادية.

جاء اللقاء على هامش الاجتماع السنوى الـ43 للبنك والذى يقام بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هانى سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.

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