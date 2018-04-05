«وكيل ثقافة بالغربية» يشارك في عزاء الروائى أحمد خالد توفيق

حرص عدد كبير من قيادات جامعة طنطا، وجابر سركيس، وكيل وزارة الثقافة بالغربية، والدكتور إبراهيم سالم، القائم بعمل رئيس الجامعة السابق، على حضور عزاء الدكتور أحمد خالد توفيق، المقام في دار مناسبات مدينة طنطا.



كما شارك في العزاء، الدكتور أيمن السعيد عميد كلية الطب جامعة طنطا السابق، وصلاح القفص نقيب المحامين السابق.



يذكر أن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وافته المنية- مساء الاثنين الماضي-؛ إثر أزمة صحية، عن عمر ناهز الـ55 عاما.



أحمد خالد توفيق، طبيب وأديب، برز في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، ويلقب بـ"العراب".



ومن أبرز أعماله «سلاسل ما وراء الطبيعة»، «فانتازيا»، «سافاري»، وصدر له روايات «نادي القتال»، «يوتوبيا»، «السنجة»، «مثل إيكاروس»، «في ممر الفئران».