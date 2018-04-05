محافظ الجيزة يُهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد (صور)

زار اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، للكنيسة الكاثوليكية بشارع الدرى بالجيزة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الكرسى الإسكندرى وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.



رافق المحافظ نائباه اللواء علاء الهراس، والدكتورة منال عوض، واللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية ووفد من مديرية أوقاف الجيزة والمنطقة الأزهرية.



ومن المقرر أن يقوم المحافظ بزيارة يوم السبت لمقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة لتهنئة الأقباط الإنجيليين ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.