«إيجاس»: طرح 9 مناطق للمزايدة العلنية للبحث عن غاز المتوسط

تستعد الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، لبدء طرح عدد 9 مناطق استكشافية للمزايدة العلنية للبحث والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، بمنطقة امتياز شروق بالقرب من موقع حقل "ظهر"، منها 6 مناطق بحرية و3 مناطق برية خلال أبريل الجاري.



وكشفت مصادر مسئولة بـ"إيجاس"، لـ"الدستور"، عن أنه كان من المقرر الإعلان عن طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط خلال مايو المقبل، إلا أن إيجاس تعمل على الإسراع فى إنهاء الترتيبات اللازمة لطرح المزايدة نهاية أبريل الجارى.



ووفقا لدراسة الولايات المتحدة الجيولوجية (USGS) تقدر احتياطيات الغاز بالبحر المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وحوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.



وتأتي المزايدة العالمية للغاز والنفط الخام في إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية للعمل في مصر في هذا المجال من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة إنتاج المنتجات البترولية لتلبية احتياجات سوق الغاز المحلي.



كما تقوم حاليًا 4 شركات عالمية بدراسة المناطق التى سيتم طرحها للمزايدة العلنية من ضمنها "إيني الإيطالية، بريتيش بتروليوم البريطانية، توتال الفرنسية، وإديسون".



ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2018 إلى 6.3 مليار قدم مكعب في اليوم مقارنة بـ 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في النصف الثاني من 2017.