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فن
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:42 م

سامو زين يواصل تحضيراته فيلمه «تحت المطر»

سامو زين
سامو زين
حسن أمين
dostor.org/2118709

يواصل المطرب السوري سامو زين التحضيرات النهائية لفيلمه السينمائي الجديد "تحت المطر" استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وقال المنتج عوض ماهر، لـ"الدستور" إنه من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم مع بداية الشهر المقبل،
مضيفًا أنه من المقرر الاستعانة بمدير تصوير يوناني وفريق من أوروبا لتنفيذ مشاهد الأكشن ضمن أحداث الفيلم المقرر تصويره بالكامل في المجر وعدد من الدول الأوروبية.

وتخوض منة فضالي أولى بطولاتها المطلقة أمام سامو زين بهذا الفيلم، كما يشارك فيه كل من المطرب اللبناني باسم مغنية، والممثلة العالمية صوفيا، ويتولى إخراج الفيلم عبد العزيز حشاد.

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