أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق

شاركت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في عزاء الروائي الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، في دار مناسبات طنطا بمحافظة الغربية، كما حضر العزاء الكاتب أحمد مراد والكاتب نبيل فاروق وعدد كبير من محبيه من الشباب.



الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وافته المنية مساء يوم الإثنين، إثر أزمة صحية، عن عمر ناهز الـ55 عاما.



أحمد خالد توفيق، طبيب وأديب، برز في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، ويلقب بـ"العراب"، ومن أبرز أعماله «سلاسل ما وراء الطبيعة»، «فانتازيا»، «سافاري»، وصدرت له روايات «نادي القتال»، «يوتوبيا»، «السنجة»، «مثل إيكاروس»، «في ممر الفئران».

