القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
محافظات
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:41 م

أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق

عزاء أحمد خالد توفيق
عزاء أحمد خالد توفيق
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2118707

شاركت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في عزاء الروائي الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق، في دار مناسبات طنطا بمحافظة الغربية، كما حضر العزاء الكاتب أحمد مراد والكاتب نبيل فاروق وعدد كبير من محبيه من الشباب.

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وافته المنية مساء يوم الإثنين، إثر أزمة صحية، عن عمر ناهز الـ55 عاما.

أحمد خالد توفيق، طبيب وأديب، برز في مجال أدب الرعب، والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، ويلقب بـ"العراب"، ومن أبرز أعماله «سلاسل ما وراء الطبيعة»، «فانتازيا»، «سافاري»، وصدرت له روايات «نادي القتال»، «يوتوبيا»، «السنجة»، «مثل إيكاروس»، «في ممر الفئران».

أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق
أحمد مراد ونبيل فاروق في عزاء أحمد خالد توفيق
موضوعات متعلقة

تشييع جثمان أحمد خالد توفيق من مسقط رأسه بمدينة طنطا

بالصور.. أقارب الراحل خالد توفيق يتوافدون على مقابر العائلة

عميد «طب طنطا» يشارك في تشييع جنازة أحمد خالد توفيق

حفل تأبين للروائى أحمد خالد توفيق بنادى أدب طنطا

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ 5 أيام

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ أقل من شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ أقل من شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ أقل من شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ أقل من شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

فيديو مروع للحظة إنقاذ شابين قبل دهس المترو لهما

رسميًا.. «عبدالعال» يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

«مرثية» على قبر أحمد خالد توفيق في طنطا (صور)

«الحلم».. 5 خطوات تفصل محمد صلاح عن البالون دور

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

ألبومات الصور

«أسرة فاروق وأحفاد ديليسبس وشاه إيران» في ملحمة قناة السويس (صور)

انتهاء فعاليات معرض قناة السويس في باريس (صور)

ارتباك مروري في وسط البلد بسبب تعطل المترو (صور)

«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

كشكول

محافظ الجيزة في صفوف طلاب الثانوي بمبادرة " عايزين نتعلم "

وزيرة الهجرة تهنئ جامعة عين شمس بحصولها علي 4 نجوم بتصنيف QS

الدكتوراه الفخرية لهانى عازر من جامعة عين شمس

اعلان مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس بالجيزة

«عبد الغفار» يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع لعين شمس

الأمصار

اليابان والهند تعززان التعاون الاقتصادي بينهما

تسليم 130 طنا من المساعدات الإنسانية إلى درعا جنوبي سوريا

البرلمان التونسي يفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية

مقتل 20 حوثيا في قصف مدفعي للجيش اليمني

مجلس الأمن يبحث قضية الجاسوس الروسي السابق بطلب من روسيا

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك