الجيزة تنفذ خطة جديدة لاسترداد أراضي الدولة

قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة لشئون المدن والمراكز إنه وضع خطة لمواجهة حالات التعدى على أرضى الدولة بالمدن والمراكز واسترداد كل شبر منها.



وأضاف شمعة، لـ«الدستور» أن يجري الآن بدء تنفيذ الخطة التى وضعتها المحافظة من خلال الأسابيع المقبلة بتكثيف الحملات لمنع التعدى على أراضى الدولة فى المراكز والمدن كافة.



وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة إزالة عدد كبير من حالة التعدى بمدينة الباويطى وقريتى القصر ومنديشة وتحرير المحاضر اللازمة حيال أصحابها ونجاح المحافظة فى استرداد عدد كبير من الأراضى.