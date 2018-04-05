القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
اقتصاد
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:12 م

«النحاس» يقود أسعار المعادن للارتفاع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
الدستور
dostor.org/2118685

قاد النحاس أسواق المعادن للصعود، اليوم الخميس، وانحسار القلق من احتمال نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للتعافي من خسائر الجلسة السابقة.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.4 % إلى 6816 دولارًا للطن مواصلة التعافي من أدنى مستوى لها في 3 أشهر البالغ 6532 دولارا الذي هوى إليه في الثالث والعشرين من مارس الماضى.

صعدت أسواق الأسهم العالمية مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.9 % إلى 2009 دولارات للطن بينما زادت عقود الزنك 0.6 % إلى 3237 دولارا للطن.

وصعدت عقود النيكل 1.3 % لتنهي الجلسة عند 13325 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود القصدير مرتفعة 0.7 % إلى 21050 دولارا للطن.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

طبيب يوضح سبب «خلع» رجل بالسويس ملابسه أمام الفتيات

أبوبكر الجندي: مكتبي يراجع طلبات النواب

الفرعون يهزم الماتادور.. القدر ينقذ جوارديولا من ثورة صلاح

أسرار «الجمعة الحزينة».. احتفاء جنائزى بـ«صلب المسيح»

الأكثر قراءة

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

ألبومات الصور

«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)

بالصور.. كنيسة المهد تستعد لاستقبال «النور المقدس»

«عبدالغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

نجم الساعة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الأكثر قراءة

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

كشكول

«عبد الغفار» يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع لعين شمس

الهرم التعليمية استعدت لامتحانات نهاية العام

ياسر رشاد الرائد المثالي لمحافظة الشرقية

اليوم انتهاء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل في الكنترولات الثانوية

القاهرة والدقهلية وقنا بالمقدمة في مسابقة اوائل الطلبه الثانوية

الأمصار

محكمة ألمانية تفرج عن رئيس كتالونيا السابق

طائرة الأهلي المصري تحرز بطولة أفريقيا بالفوز على طلائع الجيش 3-0

الوليد بن طلال يدعم الهلال قبل مباراة كلاسيكو السعودية

«أرامكو السعودية» و«توتال» تخططان لتوقيع اتفاق لتوسعة مصفاة مشتركة

«النني» على مقاعد بدلاء الارسنال في مباراة سسكا موسكو

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك