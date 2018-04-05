«النحاس» يقود أسعار المعادن للارتفاع

قاد النحاس أسواق المعادن للصعود، اليوم الخميس، وانحسار القلق من احتمال نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للتعافي من خسائر الجلسة السابقة.



وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.4 % إلى 6816 دولارًا للطن مواصلة التعافي من أدنى مستوى لها في 3 أشهر البالغ 6532 دولارا الذي هوى إليه في الثالث والعشرين من مارس الماضى.



صعدت أسواق الأسهم العالمية مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.9 % إلى 2009 دولارات للطن بينما زادت عقود الزنك 0.6 % إلى 3237 دولارا للطن.



وصعدت عقود النيكل 1.3 % لتنهي الجلسة عند 13325 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود القصدير مرتفعة 0.7 % إلى 21050 دولارا للطن.