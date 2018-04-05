إندونيسيا تستهل عرضها الفني بمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

استهلت فرقة «إتشيه بيروين» الإندونيسية للفنون الشعبية، قبل قليل، عرضها الفنى بحكاية «أتشيه» على مسرح أوبرا دمنهور ضمن فعاليات مهرجان دمنهور السادس للفولكلور.



وتعد فرقة «أتشيه» للفنون الشعبية التابعة لمدينة بيروين بمحافظة أتشيه الإندونيسية الأم لجميع الفرق الفنية في المدينة، وتقع أتشيه في جزيرة سومرطة التي هي واحدة من أكبر خمس جزر بالأرخبيل الإندونيسي.



وتشتهر هذه المدينة بصفة عامة بتقاليدها الإسلامية وتقوم المنظمة بعرض أنواع مختلفة من الفنون الشعبية الإندونيسية، وأهمها رقصة «رانوب لامبوان» ورقصة رفاعي أتشيه، وحكاية أتشيه ليمين رومبا.



