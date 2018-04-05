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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:35 م

«الاتحاد الإقليمي» يطالب سعفان بتوفيق أوضاع النقابات المستقلة

محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2118659

قال عاطف محمود رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، إنه على الرغم من الشروط التعجيزية التي تضمنها قانون النقابات الجديد ولائحته التنفيذية، لتوفيق أوضاع النقابات المستقلة، استطاعت بعض النقابات استكمال أوراقها، وتوجه الممثل القانوني لنقابات العاملين بالتعليم بمحافظة قنا، والعاملون بشركة مياه الشرب، والعاملون بالتعليم بقوص إلى مديرية القوى العاملة لتسليم الأوراق المطلوبة، إلا أنه فوجئ برفض مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عادل عباس، استلام أي أوراق للنقابات المستقلة، وأكد أن لديه تعليمات واضحة بتوفيق أوضاع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الاتحاد الحكومي" فقط، بل وفوجئ الممثل القانوني للنقابات المستقلة من أن هناك اجتماعا داخل المديرية بين مدير مديرية القوى العاملة والسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي التابع للاتحاد الحكومي، وأكد له أحد موظفي المديرية أن رئيس الاتحاد المحلي هو المسئول عن الموافقة أو عدم الموافقة على توفيق أوضاع النقابات، وأن مدير المديرية يتلقى أوامره من رئيس الاتحاد المحلي.

وطالب الاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة، والالتزام بما تم إعلانه بحيادية ونزاهة وزارة القوى العاملة في عملية توفيق أوضاع النقابات، مؤكدا أن شرعية وجود نقابات الإتحاد الإقليمي تأتي من إرادة عمالها، ومشيرا إلى استمرار عمل نقاباته التي تبلغ 30 نقابة مستقلة مهما كانت العواقب.

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