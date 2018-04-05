المخرج محمد الألفي ينتهي من تصوير «ليه دهب» (صور)

انتهى المخرج محمد الألفي من تصوير آخر مشاهد فيلم الديكودراما القصير «ليه دهب» في جنوب سيناء وهو نوع غير دارج في السينما المصرية والعربية بشكل عام تحت إشراف المخرج على بدرخان.



تدور أحداث الفيلم حول بنتين في رحلة لمدينة دهب إحداهما عاشقة لدهب والأخرى معترضة لطول المسافة وترى أن السفر لمكان قريب من القاهرة أفضل، لكن الأولى تصر وتقول إنها ستفهم ليه دهب في نهاية الزيارة وتبدأ أحداث الفيلم بمعايشة الفتاتين لكل النشاطات السياحية في المدينة السياحية مع سماع آراء أشخاص حقيقية من المقيمين هناك، لينتهي العمل بحالة من الولع والشغف والانبهار بسحر وجمال تلك المدينة المليئة بالأسرار.



الفيلم بطولة الفنانة التونسية ليللي والفنانة المصرية يورا التي بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل رمضان المقبل مع الفنان محمد هنيدي والتونسية ليللي بمجرد انتهائها من تصوير «ليه دهب» كما بدأت في تصوير إعلان لإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.