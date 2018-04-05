«الخارجية الأمريكية»: 60 دبلوماسياً غادروا روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن الدبلوماسيين الـ60 الذين طردتهم موسكو في إطار الخلاف الناجم عن تسميم عميل روسي سابق في بريطانيا غادروا روسيا.



وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «صباح اليوم غادر 60 دبلوماسيا أمريكيا روسيا بموجب القرار - الذي لا أساس له - والصادر عن الحكومة الروسية بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم».



وطردت روسيا هؤلاء الدبلوماسيين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على قرار واشنطن طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين الروس الذين وصفهم البيت الأبيض بأنهم جواسيس، وذلك بعد الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق وابنته في سالزبري ببريطانيا مطلع مارس.