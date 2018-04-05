منح ماجستير ودكتوراة بجامعات الصين لمهندسي الري

«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)

«الدنيا ربيع.. الجو بديع.. قفّلي على كل المواضيع، ممر كوداك سار على نهج السندريلا فى أغنيتها التى تحتفي بها بحلول الربيع، فبقدوم الفصل سخر الشارع ذاته وأنهى كل نشاطاته المعتاده، فأعلنها جهرًا أنه لا ...