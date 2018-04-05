سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمرج

تمكن أمن القاهرة من ضبط نصّاب كون عصابة مع زوجته لاستغلال الضحايا بموجب تقديم بيانات ومستندات للحصول على قروض شخصية من إحدى الجمعيات بالمرج بلغت قيمتها 500 ألف جنيه مقابل عائد مادي ورواتب مرتفعة للضحايا.



تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بلاغًا من هانى إبراهيم، محامي العشرات من ضحايا المرج، بتحرير محاضر بقسم شرطة يفيد بقيام حنان.ق وزوجها هانى.م بالنصب على المواطنين فى المرج.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة الرائد عمرو المغربل، والقوة المرافقة من الأمناء إيهاب عبدالمنعم وإبراهيم رجب وإبراهيم جاد ومحمد صلاح تبين صحة الواقعة، ليتم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، وتوصلت جهودة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «هانى. ر»، 40 سنة وزوجته حنان.ق، 35 سنة، مقيمان بدائرة القسم.



وقام المذكوران باستغلال ضحياهما للتقديم على قروض شخصية مقابل مبلغ مادى ورواتب مرتفعة كل شهر لتحسين ظروفهم المادية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، أقر بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة وجار تكثيف الجهود لضبط الزوجة المتهمة الهاربة.