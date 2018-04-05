التحقيق مع قاتل طفلته بسكين بسبب لهوها في أسوان

تباشر النيابة العامة بأسوان، تحقيقاتها مع عاطل تعدى على نجلته بسلاح أبيض، بسبب لهوها المستمر فى المنزل، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.



تلقى مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسنى، إخطارًا من مدير المباحث العميد محمود عوض، يفيد باستقبال مستشفى كوم أمبو الطفلة "أسماء" 9 سنوات طالبة بالمرحلة الإبتدائى ومقيمة سلوا بحرى دائرة المركز مصابة "بجرح طعنى نافذ بالظهر" وتم تحويلها لمستشفى أسوان الجامعى، وتوفيت أثناء إسعافها.



وبسؤال والدتها "دينا الدسوقى" 29 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، اتهمت والد المتوفاة "ممدوح عثمان" 42 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، بالتعدى على نجلتهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتها ولفظت أنفاسها الأخيرة على آثرها، وذلك بسبب لهوها المستمر وإصدارها للضوضاء داخل المنزل.



وكلف مدير أمن أسوان بسرعة ضبط المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كوم أمبو من ضبط المتهم بعد تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمود عوض مدير إدارة البحث الجنائى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها.