براد بيت ينتظر قرار انفصاله عن إنجلينا جولي: «الحياة حلوة»

ينتظر نجم هوليوود براد بيت حكما قضائيا لحسم أمر الطلاق بينه وبين النجمة العالمية إنجلينا جولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأكد مصدر مقرب من النجم العالمي للصحفيين، أن براد بيت بعد أن حسم أمره واتفاقه بشأن الانفصال ورؤية أطفاله أصبح متحمسًا للحياة وأكثر صحة وسعادة.



وأشار إلى أنه ترك شرب الكحول بشكل نهائي وأصبح يهتم بتحسين نفسه كرجل بارز في المجتمع وكأب طيب لمايدوكس، 16 عامًا، باكس، 14 عاما، زهرا، 13 عامًا، شيلوه، 11 عامًا، توأمه نوكس وفينين.