القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:27 م

علامات تخبرك أنك تعاني من «رهاب الزواج»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
مارسيل نظمي
dostor.org/2118647

الرجال العازفون عن الزواج والذين يفزعون بمجرد ذكر سيرته بسبب مسئولياته ويشعرون أن الزواج ما هو إلا مجموعة من المهام المالية والاجتماعية المتراكمة على عاتق الرجال هم في الحقيقة لديهم رهاب يدعى «جامو فوبيا»، ولديه مجموعة من الأعراض والأسباب التي تؤدي له ومنها:

التعرض لحادث سابق:
قد يرتبط الرهاب من الزواج مع معرفة أشخاص مروا بمواقف مضطربة بسبب الزواج، فزرعت لديهم صورة سلبية عنه أو معاصرة شجارات الأب والأم التي تقتل الرغبة لدى الأبناء فيما بعد من الزواج.

الصورة السلبية عن النفس:
انعدام الثقة في النفس بسبب أزمات متكررة قد تؤدي الى وصول الشخص لحالة من الاكتئاب نتيجة الصورة السلبية عن نفسه ويشعر بالخوف والتوتر من أن يكتشف طرف اخر لهذه الصورة؛ فيتجنب الدخول في علاقة عاطفية أو الزواج.

الخوف من المشاركة:
يشعر الكثيرون بأن ممتلكاتهم جزء منهم لا يمكن مشاركتها مع آخر، وبالتالي يخافون من مشاركة الزوجة لهذه الممتلكات وفقدانها مع الوقت. لذلك دائمًا ما يتجنبون فكرة الزواج.

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