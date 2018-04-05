قطر تجند النساء وغرامة 82 ألف دولار للمتهرب

أصدر أمير قطر قانونا يتيح للنساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا، ويمدد فترة الخدمة الإجبارية للذكور من ثلاثة أشهر إلى سنة.



وبموجب القانون الجديد الذي نشرت وسائل الإعلام القطرية نصه، الخميس، ودخل حيز التنفيذ فوره صدوره، بات بإمكان القطريات ممن بلغن 18 عاما فما فوق الالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية.



بالمقابل مدد القانون فترة الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، من ثلاثة أشهر حاليا إلى سنة.



وقالت وكالة الأنباء القطرية "كل قطري عمره بين 18 و35 عاما، عليه أداء الخدمة العسكرية الالزامية"، مشيرة إلى أن "التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة يكون اختياريا".



وهي المرة الأولى التي يسمح فيها للقطريات بالالتحاق بالخدمة العسكرية الاختيارية، على الرغم من أن عددا من النساء يخدمن حاليا في الجيش ويشغلن مهام إدارية.



ولم يعرف بعد ما هي الأدوار التي ستضطلع بها المتطوعات في الخدمة الوطنية.



ويأتي قرار تمديد فترة التجنيد الإجباري، الذي بدأت قطر تطبيقه للمرة الأولى في نوفمبر 2013، في وقت تشهد فيه البلاد منذ 10 أشهر أزمة دبلوماسية كبيرة مع جاراتها الخليجيات.



وينص القانون الجديد كذلك على إنشاء أكاديمية الخدمة الوطنية، ويلزم الذكور التقدم إلى الخدمة العسكرية خلال 60 يوميا من بلوغهم 18 عاما.



ويعاقب كل من يحاول التهرب من الخدمة العسكرية بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف ريال قطري (82 ألف دولار).