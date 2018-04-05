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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:23 م

انطلاق الدورة الثانية من ملتقى السينما والطب 20 إبريل

انطلاق الدورة الثانية
dostor.org/2118643

تنطلق في القاهرة فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ميدفيست في الفترة من 20 - 22 من أبريل الجاري، الذي يهدف إلى اكتشاف أرض مشتركة بين الطب والأفلام السينمائية من خلال عرض أفلام لها علاقة بالطب وبالصحة النفسية والجسدية بشكل عام، حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة يديرها مجموعة من الخبراء من صناع الأفلام والأكاديميين، والأطباء النفسيين، إضافة إلى مشاركة طلاب من كليات الطب المختلفة.

ويستهدف الملتقى في دورته الثانية والتي تحمل شعار (عنها) التركيز على صحة المرأة، من خلال مناقشة تناول السينما لموضوعات صحية تمس المرأة بشكل مباشر مثل البلوغ والحمل والولادة، واكتئاب ما بعد الولادة، والأمومة، والختان، وسرطان الثدي، والعنف، والتميز ضد المرأة وتأثيره النفسي، وغيرها من الموضوعات.

ستقام عروض الملتقى داخل القاهرة بسينما كريم بوسط البلد التى ستنتقل فيما بعد إلى مدينة الأسكندرية، ثم إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، حيث يحرص الملتقى هذا العام على توسيع قاعدة الجمهور، بهدف زيادة الوعي العام ببعض المشكلات الصحية والعقلية التي يعاني منها المجتمع.

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