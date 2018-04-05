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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:22 م

«الصحة»: رصد حالة إصابة بـ«الملاريا» لمريض سوداني

وزارة الصحة
وزارة الصحة
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2118642

أعلنت وزارة الصحة والسكان رصد حالة إصابة بمرض الملاريا، أمس، لمريض وافد من دولة السودان الشقيق، عن طريق ميناء السد العالي النهري بأسوان.
وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي أن المريض سوداني الجنسية، ويبلغ من العمر 38 عامًا، ورصد فريق الحجر الصحي الحالة خلال مناظرة الركاب الوافدين، لافتًا إلى أنه على الفور تم تحويله لمستشفى حميات أسوان، وبالفحص المعملي تأكد إصابته بمرض الملاريا الخبيثة (بلازموديوم فالسيبارام)، مشيرًا إلى أن المريض حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في إطار حرص الوزارة على الاكتشاف المبكر للحالات، ولتقوية نظام الترصد للأمراض الوافدة، والحفاظ على مصر خالية من أي أمراض وبائية.

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