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الخميس 05/أبريل/2018 - 08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

حركة المقاومة الإسلامية
حركة المقاومة الإسلامية
وائل خورشيد
dostor.org/2118641

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بيانًا، عبرت فيه عن استهجانها لتسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بـ"شرعية الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين"، في سياق "استرضاء قوى إقليمية"، على حساب الحق الفلسطيني، أو في إطار "المناكفة بين الدول".

وتابعت الحركة- في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي- أنَّه حيال ما تقدَّم؛ فإنها تؤكد رفضها "لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني على كل المستويات؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات".

وطالبت الحركة بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع العدو، ومراجعة هذه السياسات والمواقف "غير المنسجمة" مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.

ودعت الحركة إلى ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني، وإسناده، وتعزيز صموده على أرضه، واستمرار سياسة المقاطعة، وعزل الكيان الصهيوني الذي يُشَكِّل خطرًا على فلسطين والمنطقة بأسرها.

ولم تُسَمِّ الحركة الجهات أو الدول التي قامت بتطبيع أو التلميح لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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