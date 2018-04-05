الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة
يُجري الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عملية جراحية في العمود الفقري وسط الأسبوع المقبل، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بشدة من وقت لآخر.
يُجري الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عملية جراحية في العمود الفقري وسط الأسبوع المقبل، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بشدة من وقت لآخر.
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