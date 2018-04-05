«الصادق» تطلق مبادرة «صانع وطن» لتكريم النماذج الإيجابية في البلد

تطلق الدكتورة عطيات الصادق، مقدمة برنامج علامة استفهام مبادرة «صانع وطن»، وأعلنت الصادق عن حلقة خاصة من البرنامج اليوم، لتقديم نموذج من صناع الوطن والمؤثرين بشكل كبير فى المجتمع.

وتقول الصادق: «ما فيش بيت ما فيهوش صانع وطن، أصل صانع الوطن ده منّي ومنّك ابن البلد اللي بيشتغل وبيكافح وبنت البلد اللي بتربي وتعلم وتطبطب، أي صانع وطن في حياتك شجعه وعرفني بيه».



وتؤكد الصادق أن الهدف من المبادرة هو تسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، وتشجيع كل شخص أن يكون مؤثرًا في وطننا لكي يكون كما نحلم به، لاسيما أن الوطن لا يبنى إلا بأيدي أبنائه، لافتة إلى أنها تعد مفاجأة ستكشف عنها خلال حلقة البرنامج غدا لتهديها لكل من هو صانع وطن، كإهداء من البرنامج.

يعرض برنامج علامة استفهام الخميس من كل أسبوع، ويناقش البرنامج القضايا الاجتماعية والمشاكل التى تؤثر فى المجتمع والمواطنين وتقديم حلول لها.