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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:28 م

«إريكسون»: التكنولوجيا الرقمية تحولت لعنصر بشري وعززت لغة الجسد

إريكسون
إريكسون
طارق عتمان
dostor.org/2118588

استعرضت وحدة اختبارات المستهلك من «إريكسون» المسجلة في «ناسداك إريك»، الطبعة السابعة من تقريرها السنوي «اتجاهات المستهلكين العشر الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده».

وأشار التقرير إلى تحول نموذجي تشهده الاتجاهات الاستهلاكية، حيث يتوقع المستهلكون أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورا متزايد الأهمية على الصعيد البشري حيث ستعزز لغة الجسد، وتعبير الوجه والصوت قدرات الصوت واللمس للسيطرة على تفاعل المستهلك مع الأجهزة التقنية، وتسهيل عملية التكيف في ظل التغير التكنولوجي المتزايد.

ونستعرض هنا هذه الاتجاهات العشر لعام 2018 وما بعده:

1. تحول الجسم ليصبح واجهة المستخدم الأساسية يعتقد أكثر من نصف المستخدمين الحاليين لبرامج مساعدة الصوت الذكي بضرورة استخدام لغة الجسد والتعبير والتنغيم واللمس للتفاعل مع الأجهزة التقنية، كما نتفاعل مع البشر ويعتقد ثلثهم بأن هذا الأمر سيحدث في غضون 3 سنوات فقط.

2. تعزيز الخدمات السمعية
يفضل 63% من المستهلكين الحصول على سماعات تترجم اللغات بشكل مباشر، كما يريد 52٪ الحصول على سماعات تساعدهم على التخلص من صوت شخير أحد أفراد العائلة.

3. خبرات ومعلومات جديدة على الدوام
يعتبر 30% من المستهلكين بأن التكنولوجيا الحديثة تصعب عليهم مهمة الحفاظ على مهاراتهم، إلا أنها تمنحهم خبرات جديدة بشكل مستمر ويعتبر 46٪ من المستخدمين بأن الإنترنت يتيح لهم تعلم المهارات ونسيانها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

4. البث الاجتماعي
رغم تفوق وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا على وسائل الإعلام التقليدية، إلا أن نصف المستهلكين يقولون بأنه من الضروري التأكد من الحقائق المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

5. الإعلانات الذكية
من الطبيعي أن تكون الإعلانات ذكية لأنها تعود بالنفع على أصحابها، يعتقد أكثر من نصف المستخدمين للواقع المعزز والواقع الافتراضي بأن الإعلانات ستكون على مستوى عال من الواقعية؛ لأن الذكاء الاصطناعي قد يجعلها تحل محل المنتجات الحقيقية.

6. التواصل الاستثنائي
صرح 50% من المستخدمين بأنهم غير قادرين على معرفة الفرق بين صوت الإنسان الحقيقي والصوت الآلي، وعبر 40% من المستخدمين عن قلقه من التكلم مع هاتف ذكي قادر على التفاعل مع مزاجهم.

7. مجتمع ترفيهي
يعتقد 32٪ من الطلاب والموظفين بأنهم ليسوا بحاجة إلى وظيفة لتطوير حياتهم، بينما رأت نسبة 40 % بأنه من الممتع الحصول على روبوت يعمل عنهم ويوفر لهم الدخل ويمنحهم وقت فراغ أكثر.

8. تجسيد الصور في غرفة
تخيل أن تكون قادرًا على المشي في صورة تنعش ذاكرتك 3 من أصل 4 مستهلكين، يعتقدون بأنه خلال 5 سنوات سيمكنهم الواقع الافتراضي من التجول ضمن صور موجودة في الهواتف الذكية.

9. شوارع معلقة في الهواء
تشهد العديد من المدن ازدحاما مروريًا خانقًا ولكن السماء ما زالت خالية من حركة المرور 39٪ من المستهلكين يعتقدون أن مدنهم تحتاج إلى شبكة طرق مخصصة للطائرات بدون طيار والمركبات الطائرة، إلا أن العديد منهم أظهروا قلقهم من سقوط الطائرة بدون طيار على رؤوسهم.

10. المستقبل المشحون
سيتطلب العالم المتصل الحصول على طاقة متنقلة، يعتقد أكثر من 80% بأنه خلال 5 سنوات فقط سنحصل على بطاريات طويلة الأمد من شأنها أن تضع حدا للمخاوف المتعقلة بالشحن.

وقال مايكل بيورن، رئيس قسم الأبحاث في "وحدة إختبارات المستهلك بإريكسون": "نحن على أبواب مستقبل جديد لأجهزة لا تحتوي على أزرار أو مفاتيح ولا تحتاج للتحكم بها رقميا عبر الهاتف الذكي، وفي الواقع قد يكون ذلك تغييرا ضروريا لأنه سيكون من الصعب للناس تعلم واجهة مستخدم جديدة لكل جهاز متصل بإنترنت الأشياء.

وأضاف: «لقد بات لزامًا علينا اليوم، التعرف على تعقيدات الأجهزة التي نستخدمها ولكن في المستقبل، فإن الأجهزة ستتعرف عليك بدلًا عن ذلك، ولكي يصبح الأمر واقعًا، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على نقل بيانات التفاعل البشري المعقدة إلى المعالجات القائمة على السحابة، والاستجابة بشكل حدسي في غضون ميلي ثانية، وزيادة الطلب على خدمات الاتصال من الجيل الجديد».

وتستند الأفكار الواردة في تقرير "اتجاهات المستهلكين العشر الأكثر أهمية لعام 2018 وما بعده"، إلى الأنشطة البحثية العالمية لبحوث اريكسون على مدى أكثر من 22 عاما، واستنادا إلى بيانات استطلاعات الرأي عبر الإنترنت لمستخدمي الإنترنت المتطورين في 10 مدن كبرى حول العالم، أجريت في أكتوبر 2017 وعلى الرغم من أن الدراسة لا تمثل سوى 30 مليون مواطن، فإن آراءهم المبكرة تعزز القدرة على استكشاف الاتجاهات المستقبلية.

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