القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:20 م

برلماني يلتقي وزيرة التضامن لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد
أشرف لاشين
dostor.org/2118585

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

وخلال اللقاء؛ أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لربط برنامج تكافل وكرامة بمنظومة التعليم والصحة، كما أن الوزارة بصدد الانتهاء من تحويل معاشات التضامن إلى برنامج تكافل وكرامة، كما نعمل حاليا على مراجعة مؤشرات الفقر لإعادة النظر في مستحقي الحصول على المعاش.

وأعلن النائبان محمد فؤاد ومحمد حمدي دسوقي، عن انتوائهما التقدم باقتراح برغبة بشأن ميكنة المعاشات.

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