«المصرية للاتصالات» تكرم أبطال الأولمبياد.. صور

كرمت الشركة المصرية للاتصالات "WE"- اليوم- أعضاء البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي استضافتها مدينة أبو ظبي خلال الفترة من 14-23 مارس الماضي؛ وذلك بعد الإنجاز الذي حققوه وحصولهم على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الألعاب الإقليمية لهذا الأولمبياد منذ انطلاقها في مصر عام 1999.



المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، هو من كرَّم أعضاء البعثة، ومنح درع الشركة للمهندس هاني محمود رئيس مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي ايجيبت للدمج المجتمعي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وعمرو الطحاوي رئيس البعثة المصرية.



ويأتي هذا التكريم؛ انطلاقا من دور الشركة المجتمعي- باعتبارها الراعى الرئيسي للأوليمبياد الخاص المصري على مدار أكثر من 4 سنوات-، ويحتل محور دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة مكانة هامة ضمن استراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة.



وشاركت البعثة المصرية ضمن المنافسات، من خلال 160 لاعبا وإداريا في 16 رياضة مختلفة، ومشاركة أكثر من ألف رياضي من 32 دولة.



وحصد أعضاء البعثة المصرية 96 ميدالية متنوعة، بواقع "52 ذهبية، 23 فضية، 21 برونزية".