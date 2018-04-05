بدء الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

انطلقت الجلسة الختامية للمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري، برئاسة حبيب الملكي، رئيس مجلس النواب المغربي.



وكانت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربى، انطلقت صباح اليوم الخميس، بحضور وفود لبرلمانات كافة الدولة العربية، وألقى رؤساء البرلمانات فى الدول العربية كلمات فى الجلسات على مدار اليوم.



فيما ألقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة الجلسة الافتتاحية، وكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ألقاها رئيس البرلمان بالنيابة عنه، ثم كلمة الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة الختامية تسليم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لمصر، ويتسلمها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري.