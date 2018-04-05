عاجل.. 35 عربة إطفاء وإسعاف لإخماد حريق مستشفى إسطنبول

اندلع حريق في مستشفى غربي إسطنبول اليوم، حيث أخلت السلطات المعنية المرضى ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وفقا للإعلام المحلي.



ونقلا عن هيئة الإطفاء المحلية، قالت شبكة «سي إن إن تورك» إن السلطات أخلت كل المرضى فيما عدا الذين هم في العناية المركزة من مستشفى تقسيم للطوارئ في منطقة جازيوسمانباسا.



وذكرت الشبكة أن أفراد الإطفاء سيطروا على الحريق مع عدم سقوط ضحايا، ووصفت الوضع داخل المستشفى بأنه مفزع.



وأضافت أن 35 عربة إطفاء وإسعاف أرسلت إلى المنطقة، حيث تستمر عمليات الإخلاء والإطفاء.