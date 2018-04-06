منهم الأسد والحوت.. 4 أبراج متقلبة المزاج

يعتبر عالم الأبراج من العوالم الخفية، الذي يحوي الكثير من الأسرار، ويسعى إليه البعض، لمعرفة حظه خلال اليوم.



وعادة ما تتصف مواليد الأبراج بعدة صفات تظهر على تصرفاتهم في الحياة اليومية، ولكن في بعض الأحيان يظهرون بصورة مختلفة عن صفات برجهم.



الأسد.. من الأبراج التي تتسم بالغرور، والذي قد يصل في كثير من الأحيان الي الكبر، ولكن البعض من مواليد هذا البرج يظهر بصفات لا تمثل برجهم.



الدلو.. من الأبراج التي تتسم بالجدية والصرامة في اتخاذ القرارت، ولكن في بعض الأحيان يظهر بشكل أكثر مرح ودعابة.



العقرب.. يتسم مولود برج العقرب بالغموض، ولكن في الكثير من الأحيان يمكن أن تتسبب صراحته في الدخول بالمشاكل.



الحوت.. من الأبراج التي تتسم بروح الدعابة والفكاهة، ولكن في بعض الأحيان يتغلب الحزن عليه.