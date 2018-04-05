القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
محافظات
الخميس 05/أبريل/2018 - 07:03 م

بدء تلقي العزاء في الروائي أحمد خالد توفيق بطنطا

الدكتور أحمد خالد
الدكتور أحمد خالد توفيق
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2118564

بدأت منذ قليل أسرة الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، في تلقي عزاء الفقيد بدار المناسبات بمدينة طنطا.

وكان أحمد خالد توفيق توفي يوم الإثنين الماضي بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 55 عاما، إثر أزمة صحية، وشيع أهالي مدينة طنطا جثمان الفقيد يوم الثلاثاء بمدافن العائلة بطنطا.

وأحمد خالد توفيق فراج من مواليد 10 يونيو 1962 طبيبا وأديبا مصريا، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعراب ولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

وتخرج أحمد خالد توفيق في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997 م، وبدأ العمل في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992 ككاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ 5 أيام

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ أقل من شهر

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ أقل من شهر

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ أقل من شهر

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ أقل من شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

محمد الباز يكتب: العُقد النفسية التي تحكم ديك «المصري اليوم» الرومي

ولي العهد السعودي يزور فرنسا الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

ألبومات الصور

«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)

بالصور.. كنيسة المهد تستعد لاستقبال «النور المقدس»

«عبدالغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

كشكول

اعلان استراتيجية جامعة عين شمس حتي 2023

الهرم التعليمية استعدت لامتحانات نهاية العام

ياسر رشاد الرائد المثالي لمحافظة الشرقية

اليوم انتهاء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل في الكنترولات الثانوية

القاهرة والدقهلية وقنا بالمقدمة في مسابقة اوائل الطلبه الثانوية

الأمصار

الصليب الأحمر: قلقون حيال «الخسائر البشرية» على حدود غزة

بالفيديو.. أمير الكويت يشارك في عقد قران مواطن

«الخزانة الأمريكية» تعتزم بيع سندات بقيمة 64 مليار دولار

الاحتلال الإسرائيلي: سنرد في عمق غزة لمنع المظاهرات عند الحدود

محكمة ألمانية تقضي بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كتالونيا

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك