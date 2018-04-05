ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المسائية

صعدت أسعار النفط في التعاملات المسائية اليوم، بدعم من بيانات للحكومة الأمريكية، التي أظهرت انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام فضلًا عن انحسار التوترات بشأن نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع خام برنت في عقود تسليم يونيو 27 سنتا أو 0.4% إلى 68.20 دولار للبرميل تقريبًا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم مايو 20 سنتا أو 0.3% إلى 63.25 دولار للبرميل تقريبًا.



وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبى على فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجز الموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.