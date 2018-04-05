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الثقافة
الخميس 05/أبريل/2018 - 07:00 م

«أفول العقل».. كتاب جديد لـ«مراد وهبة» عن قصور الثقافة

«أفول العقل».. كتاب
إسلام الخطيب
dostor.org/2118561

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب أفول العقل للدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسة بجامعة عين شمس.

ويجيب الكتاب على سؤال: السبيل إلى الخروج من أزمات المجتمع المصري الراهنة، حيث يقدم لنا المفكر العلماني الكبير عبر 140 صفحة من الحجم الوسط، رؤيته للخروج من الأزمة الثقافية والمعرفية التي تضرب المجتمع المصري، التي تكشفت أبعادها بعد ثورة 25 يناير.

كما يتطرق الكتاب إلى الإرهاب الذي يضرب أركان الدولة، معرضًا له بمستساغات موجودة داخل المجتمع المصري.

ويعني أفول العقل في جانب منه انكماش التفكير العقلاني، وسيادة التفكير المناهض للعقل، ما يترتب على ذلك فقدان القيم الإنسانية التي تميز المجتمعات المتقدمة.

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