شريهان: «الصحافة كادت أن تُنهي حياتي.. والبركة في عسر»

قالت الفنانة شريهان إن الحوادث التي تعرضت لها والشائعات التي أطلقت حولها جعلت اسمها مرادفًا للمشاكل، لدرجة أن الناس يتوقعون حادثًا جديدًا بمجرد ذكر اسمها في أى مناسبة أمامهم.



وتابعت: «ورغم أنني دخلت في مشاكل وحوادث مؤسفة، فإن الصحافة كان ممكن تقف جنبي و"متعملش من الحبة قُبّة".حسبما قالت في أحد حوارتها الصحفية.



وأشارت إلى أن الأخبار التي نشرت عنها وطريقة تناول وسائل الإعلام لحياتها كانت تحطمها، وأصابتها بإحباط وبأس شديد تجاوزتها في النهاية.



وأكدت أن الجائزة الحقيقية في حياتها الفنية شهادة الفنان عبدالوارث عسر الذي تنبأ لها بمستقبل فني جيد، إضافة إلى إشادة عبدالحليم حافظ ورشدي أباظة والفنانة الراحلة فاتن حمامة.



وأضافت أهم الأعمال التي عتز بها وتحتفظ بها في مكتبتها (الفوازير)، وفيلم العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، شارع السد، قفص الحريم، جبر الخواطر، المرشد، خلي بالك من عقلك، كش ملك معتبرة إياها تجربة عالمية، حسب توصيفها.



وتعمل شريهان خلال هذه الفترة على الانتهاء من مشروعها المسرحي المكوّن من 13 مسرحية، ويعكف على كتابته السيناريست مدحت العدل، على أن يُعرض على قناة دي إم سي في رمضان المقبل.