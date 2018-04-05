محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بسرعة الإزالة الفورية للعقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلاء شاغليه، مطالبا شركة المقاولون العرب بتولي تنفيذ أعمال الإزالة طبقًا للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة ومتابعتهم التنفيذ ابتداء من يوم السبت القادم.



جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية آمنة لإزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة التابعة لحي شرق.



وشدد الشعراوي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على العقارات المجاورة وعدم المساس بها وإنشاء كردون أمني حول العقار، إنشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين في العقار المقابل، غلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة وتواجد مروري مستمر، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الأسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية، حرصًا على أرواحهم.



وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة إخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوة الجبرية، نظرا للخطورة الداهمة التي تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الإزالة.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، الدكتور محمود الجمل، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الدكتور صلاح البجلاتي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، والوفد المرافق له.