القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
محافظات
الخميس 05/أبريل/2018 - 06:57 م

محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية

الدكتور أحمد الشعراوي
الدكتور أحمد الشعراوي
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2118557

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بسرعة الإزالة الفورية للعقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلاء شاغليه، مطالبا شركة المقاولون العرب بتولي تنفيذ أعمال الإزالة طبقًا للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة ومتابعتهم التنفيذ ابتداء من يوم السبت القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية آمنة لإزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة التابعة لحي شرق.

وشدد الشعراوي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على العقارات المجاورة وعدم المساس بها وإنشاء كردون أمني حول العقار، إنشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين في العقار المقابل، غلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة وتواجد مروري مستمر، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الأسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية، حرصًا على أرواحهم.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة إخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوة الجبرية، نظرا للخطورة الداهمة التي تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الإزالة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، الدكتور محمود الجمل، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الدكتور صلاح البجلاتي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، والوفد المرافق له.

محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية
محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية
محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية
محافظ الدقهلية يقرر إخلاء عقار «توريل» المائل بالقوة الجبرية
موضوعات متعلقة

بدء تنفيذ قرار إخلاء أشهر «عقار مائل» في المنصورة

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

محمد الباز يكتب: العُقد النفسية التي تحكم ديك «المصري اليوم» الرومي

ولي العهد السعودي يزور فرنسا الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

ألبومات الصور

«ممر كوداك».. جنة الله في وسط البلد (فيديو)

بالصور.. كنيسة المهد تستعد لاستقبال «النور المقدس»

«عبدالغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

الخطيب يخضع لعملية جراحية خطيرة

هل انتحر أحمد خالد توفيق؟

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

كشكول

اعلان استراتيجية جامعة عين شمس حتي 2023

الهرم التعليمية استعدت لامتحانات نهاية العام

ياسر رشاد الرائد المثالي لمحافظة الشرقية

اليوم انتهاء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل في الكنترولات الثانوية

القاهرة والدقهلية وقنا بالمقدمة في مسابقة اوائل الطلبه الثانوية

الأمصار

الصليب الأحمر: قلقون حيال «الخسائر البشرية» على حدود غزة

بالفيديو.. أمير الكويت يشارك في عقد قران مواطن

«الخزانة الأمريكية» تعتزم بيع سندات بقيمة 64 مليار دولار

الاحتلال الإسرائيلي: سنرد في عمق غزة لمنع المظاهرات عند الحدود

محكمة ألمانية تقضي بإطلاق سراح مشروط لرئيس إقليم كتالونيا

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك