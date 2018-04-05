حماية الشواطئ تنفذ مشروعًا لحماية طابية العبد

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، برئاسة المهندس محمود السعدي، تنفيذ مشروع تدعيم وحماية طابية العبد فى رشيد من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، حيث تم إنزال طبقة الحماية الرئيسية أمام الطابية وتدعيم الحائط الغربي.



تفقد المهندس رمزي الشكعة، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر الأبيض المتوسط، اليوم، الأعمال الجارية بالمشروع وتتضمن صب الكتل وإنزال الأحجار بموقع الحائط، مؤكدًا أهمية حصر الكتل الخرسانية المنهارة بعد النوات الأخيرة في دوران الرأس لإمكان إضافتها من الأعمال المقترح تنفيذها بالدوران.