القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 06:55 م

غدًا.. البحر الأحمر تحتفل بيوم اليتيم في قرية الدولفن

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
البحرالأحمر - علي عواد
dostor.org/2118555

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تنظيم احتفال بيوم اليتيم غدًا الجمعة بقرية الدولفن بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

كما أعلنت المحافظة أنه سيشهد الاحتفال العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال اليتامى خلال اليوم من بينها عروض الدولفين، وعددا من المسابقات، وسيتم توزيع بعض من الهداية علي الأطفال، ويشارك في الحفل عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الحفل هو يوم للعطاء، ويعتبر من أقل مايمكن تقديمه للأيتام حتى نبعث برسالة لهم أنهم منا ونحن منهم، مشيرًا إلى أن نجاح أى مجتمع يتوقف على التكافل بين أفراده، ودعا المحافظ الجميع للاهتمام باليتيم وتربيته تربية صالحة من أجل الاستفادة بهم فى تنمية البلاد.

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