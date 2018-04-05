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حوادث
الخميس 05/أبريل/2018 - 06:47 م

حبس زعيم عصابة الضباط المزيفين لسرقة المواطنين على الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
متابعات
dostor.org/2118551

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتزعمه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة بطريق الإسكندرية الصحراوى.

كان العميد دكتور حسام أبوزيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من "أ.ع" 35 سنة، مدير عام شركة، يفيد بأنه أثناء سير "م.ح" 46 سائق بالشركة، بالسيارة رقم ع ن ب 672 نقل ماركة مرسيدس الخاصة بالشركة عمله، والمحملة بكمية من حديد التسليح "وزنت 5 أطنان" من منطقة السادات، وفى طريقها إلى محافظة المنيا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، اعترض طريقه مجموعة من الأشخاص منتحلين صفة رجال الشرطة، وأجبروه على الترجل من السيارة واستولوا عليها وفروا هاربين.

أضاف أن السيارة مزودة بجهاز تتبع (GPS)، ومن خلال تتبعه للسيارة تمكن من تحديد مكانها وضبطها حال مرورها أمام مصنع للسيارات بدائرة القسم، وبداخلها أحد المتهمين.

انتقل رجال المباحث، وتبين من تحريات النقيب محمد أبوبكر الزناتى، معاون مباحث القسم، بإشراف المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، أن المتهم المضبوط "أشرف. م" 48 سنة سائق مقيم بزفتى، السابق اتهامه فى 2 قضية آخرهما 260214 لسنة2012م زفتى "تبديد"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 986 لسنة 1997م زفتى "سرقة"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" بالاشتراك مع "أحمد.ا"، و"فايز. ب"، و"علاء. م"، ومصطفى د، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق، كما أمرت النيابة بضبط باقى المتهمين وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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