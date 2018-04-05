القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 06:45 م

الصحفيين: فتح باب الترشح لانتخابات شعبة المحررين البرلمانيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
وليد صلاح
dostor.org/2118550

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب الترشيح لشعبة المحررين البرلمانيين- من الثلاثاء 10 أبريل الجاري ولمدة 3 أيام-، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات بدءًا من يوم السبت 14 أبريل وحتى الاثنين، على أن تقدم الطلبات لدى إدارة شئون المجلس، في الدور الرابع بمبناها.

وقالت النقابة- في بيان لها- إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 19 أبريل، على أن تجرى انتخابات الجمعية العمومية للشعبة يوم الخميس 26 أبريل من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءً في الدور الرابع بالنقابة؛ لاختيار المكتب التنفيذي لها "رئيس – نائب رئيس – 3 أعضاء".

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