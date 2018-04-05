حسام بدران يستعين بـ«ساندي» في كليب رنا سماحة: «بينا خير»

تعاقد المخرج حسام بدران، خلال الفترة الماضية، على إدارة أعمال المطربة رنا سماحة التي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بينا خير" قريبًا.



ويعيد بدران، خلال كليب "بينا خير"، فكرة مشابهة لفيديو كليب حلوة جدًا لزوجته السابقة ساندي التي طرحته منذ 4 أعوام، تحت إدارته قبل أن ينشب بينهما خلاف أدّى إلى انفصالهما.



وظهرت سماحة في عدد من الصور أثناء تصويرها الكليب وهي برفقة شخص تنكّرا في زي دُمية، ليظهر معها في عدد من مشاهد الكليب، على غرار مشاهد ساندي في كليب «حلوة جدا» التي ظهرت برفقة عدد من الأشخاص المتنكرين في زي دمية "الباندا".



كما صورت رنا سماحة الأغنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي نفس الولاية التي صوّرت فيها ساندي مشاهد كليبها حلوة جدا في العام 2014.