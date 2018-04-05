30 مؤسسة بينها «فيسبوك» تخضع للتحقيق لتسريب بيانات العملاء
وحسب موقع وكالة «برس أسوسيشن» الإخباري، فإن هذا الأمر يأتي في إطار دور المفوضية في التحقيق في قضية استخدام بيانات وتحليل بيانات العملاء في الأغراض السياسية.
تستعد كنيسة المهد للروم الأرثوذكس، تحت رعاية، المطران ثيوفيلكتوس، الوكيل البطريركى فى مدينة بيت لحم، للاحتفال باستقبال النور المقدس، يوم السبت المقبل. وقام شباب الكنيسة بتزيين شارع النجمة التاريخى ...
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