30 مؤسسة بينها «فيسبوك» تخضع للتحقيق لتسريب بيانات العملاء

تخضع 30 شركة ومؤسسة من بينها «فيسبوك» للتحقيق من قبل مكتب مفوضية المعلومات بالمملكة المتحدة، على خلفية استخدام بيانات العلماء في الأنشطة السياسية.



وحسب موقع وكالة «برس أسوسيشن» الإخباري، فإن هذا الأمر يأتي في إطار دور المفوضية في التحقيق في قضية استخدام بيانات وتحليل بيانات العملاء في الأغراض السياسية.