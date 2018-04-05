وفاة مسجون في مستشفى زفتى العام

لقي مسجون في العقد السادس من عمره مصرعه، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى زفتي العام بمحافظة الغربية، وتم العرض على النيابة العامة عقب تحرير محضر وأمرت بتشريح الجثة وتسليمها لذويها استعدادا لدفنها.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور، مركز شرطة زفتى، بوصول حالة المسجون "محمد س ق" 54 سنة، ومقيم بشرشابة مركز زفتى، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات في قضية تبديد، مصابا بآلام أمراض صدرية والكبد، ونقله أكثر من مرة إلى مستشفى زفتى، وتلقى الرعاية العلاجية عدة مرات متتالية، إلا أنه لقي مصرعه إثر أزمة قلبية نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت تشريح الجثة، وصرحت بدفنها.